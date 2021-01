O Santos já está no Rio de Janeiro, o elenco praticamente inteiro testou negativo para a Covid-19 e, a depender de uma protocolar liberação de Alison, terá time completo para encarar o Palmeiras.

Confira no vídeo imagens do primeiro treinamento comandado por Cuca na capital Fluminense, onde disputará a final da Libertadores, marcada para as 16h do sábado no Maracanã.