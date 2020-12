Santos faz homenagem e coloca Arzul e Ketlen no muro do CT Rei Pelé

O Santos fez uma bonita homenagem a dois importantes nomes da equipe. O preparador de goleiros Arzul e a atacante Ketlen tiveram os seus rostos pintados no muro do CT Rei Pelé.

"Parece que a ficha ainda não caiu. Acordei e me vi no muro. Quero continuar honrando cada vez mais a camisa do Santos, mas com certeza é um momento histórico na minha vida e na das Sereias da Vila. Ser a primeira mulher no muro do Santos é algo histórico, disse Ketlen.

Confira no vídeo acima a homenagem do Santos!