Brasileirão: As prováveis escalações de Ceará e Santos

O fim de semana traz a oitava rodada do Brasileirão, à qual o Santos chega ocupando a 11ª posição da tabela, soma oito pontos e acumula uma sequência de três jogos sem vencer. Para tentar acabar com a má fase, terá de passar pelo Ceará.

A partida está marcada para as 21h (horário de Brasília) deste sábado, ocorrerá no Castelão e terá transmissão dos canais TNT (menos para o Ceará) e Premiere.

O time de Guto Ferreira vem de três vitórias seguidas, tem dez pontos e está em 7º lugar. O técnico tem Rodrigão como desfalque, por causa de uma lesão na tíbia.

Cuca, por sua vez, não poderá contar com Jean Mota (problema muscular), Raniel (deu positivo para coronavírus) e Renyer (ruptura de ligamento).

Os treinadores não descartam poupar jogadores para o jogo do Castelão em função do acúmulo de jogos.

Prováveis escalações

Ceará: Fernando Prass; Samuel Xavier, iTago Pagnussat, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; William Oliveira, Charles e Vinicius; Fernando Sobral, Vina e Leandro Carvalho.

Santos: João Paulo; Pará (Madson), Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca (Jobson) e Carlos Sánchez; Marinho, Kaio Jorge e Soteldo.

Confira no vídeo como foi a última atividade realizada pelo time do Santos no CT Rei Pelé antes da viagem para Fortaleza.