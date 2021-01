Um Santos com força máxima na Libertadores, mas não no Mundial

O Santos começou o ano assegurando a sua dupla de zaga titular até o final da disputa da Libertadores da América e pretende estender os acordos a quem interessar ao mercado externo. Uma possível disputa de Mundial de Clubes, no entanto, está fora de cogitação para nomes como Lucas Veríssimo.

Em meio a uma difícil negociação com o Benfica, que incluiu algumas idas e vindas, retirada de proposta e protesto do próprio jogador, o Peixe conseguiu definir a sua venda ao clube português por 6,5 milhões de euros no começo deste ano.

Ponto fundamental nas conversas, a permanência de Veríssimo até o final da Libertadores foi vista como importante pelas três partes, já que o defensor pode chegar ainda mais valorizado a um mercado que costuma catapultar a atração dos clubes de maior poderio econômico do mundo.

O mesmo se passou com Luan Peres, companheiro de zaga de Veríssimo, que assinou a extensão do seu vínculo de empréstimo até o encerramento da participação do Santos no torneio, com a chancela do Brugge (Bélgica), dono dos seus direitos econômicos.

Ambos, no entanto, têm de chegar aos respectivos clubes logo após a decisão do torneio, marcada para o dia 30 de janeiro, ficando impossibilitados de jogar o Mundial de Clubes, com estreia do vencedor da Libertadores agendada para o dia 7 de fevereiro.

A janela de transferências na Bélgica fecha no dia 1º de fevereiro e, em Portugal, três dias depois. Ou seja, caso jogassem a competição mundial e mantivessem seu registro no Peixe, só poderiam ter condições de atuar no continente europeu a partir do meio de 2021.

Com a dupla assegurada para a campanha continental, que terá seguimento nesta quarta, na Bombonera, com a ida das semifinais diante do Boca, o Santos já pensa em outros nomes que podem sair no futuro próximo.

Dentre os titulares, o mais provável é o meio-campista Diego Pituca. Depois de uma proposta japonesa balançar tanto o seu estafe quanto a diretoria, mas ser freada na burocracia que exigia aprovação do Comitê de Gestão e dos Conselhos Fiscal e Deliberativo, o volante é um dos nomes que pode render dinheiro ao clube pensando na próxima temporada.

Assim como os companheiros, porém, ele é mais um que não chegaria ao Mundial de Clubes na maioria das circunstâncias possíveis.