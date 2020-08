Brasileirão: as prováveis escalações de Santos e Internacional

Após estrear com vitória contra o Coritiba fora de casa (1 a 0) na estreia do Brasileirão, o Internacional recebe o Santos pela segunda rodada. O Peixe, que vem de empate (1 a 1) em casa contra o Red Bull Bragantino, tenta os primeiros três pontos com dois desfalques.

Raniel, com trauma no joelho esquerdo, e Renyer, em recuperação de lesão ligamentar no joelho direito, não são opções para o técnico Cuca. O time vem treinando com três zagueiros, com Luiz Felipe entrando no lugar de Kaio Jorge, segundo 'Gazeta Esportiva'.

Do lado do Inter, a ausência é Edenilson, com entorse no tornozelo. Eduardo Coudet terá o retorno do volante Musto, recuperado de problemas musculares, e de Nonato, que tinha edema na coxa.

A partida está marcada para as 19h30 (horário de Brasília) e terá trasmissão de TNT e Premiere. Confira no vídeo como foi o último treino do Peixe antes de enfrentar os gaúchos no estádio Beira-Rio.

Prováveis escalações

Internacional: Marcelo Lomba; Saravia, Bruno Fuchs, Moisés e Musto; Guilherme Praxedes e Boschilla; Marcos Guilherme (Patrick), Thiago Galhardo e Guerrero.

Santos: Vladimir; Lucas Veríssimo, Luiz Felipe (Kaio Jorge) e Luan Peres; Pará, Alison, Diego Pituca e Felipe Jonatan; Marinho, Carlos Sánchez e Soteldo.