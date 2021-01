Tudo será resolvido na Vila Belmiro no próximo dia 13/01. Boca e Santos empataram em 0 a 0 no jogo de ida e o finalista da Libertadores será conhecido com muita atenção.

No vídeo acima, você confere como foi o fim da preparação do Peixe para esse jogo mais do que importante para a equipe do litoral paulista.