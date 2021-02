VÍDEO: Santos finaliza sua preparação para o clássico contra o Corinthians

Santos e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, em duelo atrasado da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Veja aqui informações da partida, como as escalações e onde assistir. No vídeo acima, você confere imagens do treinamento do Peixe para o clássico.