Santos x Inter: prováveis escalações, desfalques e onde ver

Santos e Internacional se enfrentam neste sábado pela 21ª rodada do Brasileirão no duelo dos artilheiros da competição. A bola vai rolar a partir das 16h30 (horário de Brasília) na Vila Belmiro, em jogo com transmissão da Globo (SP, RS, SC, PR, GO, TO, MS, MT, BA, PA, MG), TNT (menos pra SP) e Premiere.

Neste sábado agitado no campeonato devido às eleições municipais do domingo, os gaúchos (36 pontos) tentam manter a liderança, enquanto o Peixe (31) pode subir três posições e entrar no G4.

A equipe paulista vive surto de coronavírus, com 36 pessoas contaminadas entre os times feminino e masculino. O problema fez a diretoria pedir o adiamento da partida deste fim de semana.

Sem conseguir suspender o confronto, o Peixe chega com 10 casos positivos entre os jogadores do time principal: João Paulo, Alison, Alex, Diego Pituca, Jean Mota, Jobson, Lucas Veríssimo, Madson, Sandry e Vladimir.

O técnico Cuca, também infectado, não poderá estar à frente da equipe, que ainda conta com os desfalques de Carlos Sánchez, Soteldo, Raniel e Renyer, lesionados.

Abel Braga reestreou na quarta-feira com o Internacional e pode preservar parte do grupo para tentar reverter na próxima semana a desvantagem contra o América Mineiro na Copa do Brasil. O treinador também tem ausências devido ao novo coronavírus.

Nonato e Patrick, além do preparador físico Cristiano Nunes, testaram positivo para Covid-19. Danilo Fernandes, com problemas estomacais, também não viajou. Heitor, suspenso, também é ausência garantida. Moledo, voltando de lesão no púbis, não deve entrar em campo.

Prováveis escalações

Santos: John, Pará, Luiz Felipe, Luan Peres, Felipe Jonatan (Wagner Leonaro), Vinicius Balieiro, Ivonei, Lucas Lourenço (Felipe Jonatan), Marinho, Kaio Jorge e Lucas Braga (Arthur Gomes).

Internacional: Marcelo Lomba, Rodinei, Zé Gabriel, Victor Cuesta, Uenderl, Rodrigo Lindoso, Edenílson, D'Alessandro (Maurício), Marcos Guilherme (Peglow), Abel Hernández e Thiago Galhardo.