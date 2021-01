Santos já goleou Grêmio na Vila, mas retrospecto exige atenção para volta contra o Boca

Jogar dentro de casa costuma ser uma grande vantagem para qualquer equipe. Contudo, esse não é exatamente o caso do Santos nesta Libertadores. Agora, o time de Cuca terá que derrotar o Boca Juniors na Vila Belmiro para avançar à final da competição, o que não deve ser tarefa das mais fáceis, principalmente levando em conta o retrospecto do Peixe em seus domínios nesta temporada, apesar da goleada diante do Grêmio.

Nesta quarta-feira (06), a equipe do técnico Cuca foi à Argentina enfrentar o Boca Juniors pela primeira partida das semifinais da Libertadores. O empate por 0 a 0 não pode ser considerado um resultado ruim, considerando a dificuldade que sempre existe em jogar em La Bombonera. Mas levando em conta a temporada do Peixe, especialmente no torneio sul-americano, o resultado também não foi bom.

Desde o início da Libertadores, o Santos está jogando melhor fora de casa do que na Vila Belmiro, apostando em um estilo de jogo mais reativo, e os números dão uma boa amostra disso.

Até a partida contra o Boca, o Peixe havia feito cinco partidas como visitante na competição, com incríveis quatro vitórias e apenas um empate. Nem mesmo a altitude de Quito atrapalhou a vitória da equipe diante da LDU, pelas oitavas de final. O único tropeço havia sido contra o Grêmio, que anotou o gol de empate aos 101 minutos de jogo, em pênalti bastante polêmico marcado com auxílio do VAR, para garantir o 1 a 1.

E mesmo com mais um empate ontem - que por pouco não foi vitória, com lance de pênalti bem polêmico a favor do Santos não marcado pelo árbitro -, o aproveitamento do Peixe fora de casa na competição segue de mais de 77%.

Por outro lado, a equipe não se mostrou tão consistente assim jogando dentro da Vila Belmiro. Até aqui, foram cinco partidas, com três vitórias, um empate e uma derrota, aproveitamento de 66%. E contra a LDU, mesmo ganhando no jogo de ida, o Peixe passou um grande sufoco dentro de sua casa, na volta, ficando perto de dar adeus à competição em alguns momentos.

Agora, com o resultado de ontem contra o Boca, o Santos terá que vencer semana que vem para se classificar à final da Libertadores. Qualquer empate com gols é favorável ao Boca Juniors, enquanto mais um 0 a 0 leva a disputa para as penalidades.

No Brasileirão, o desempenho do Peixe na Vila também não é dos melhores, foram 18 pontos desperdiçados ao longo do campeonato, com apenas 57% de aproveitamento.

Mas se os números não são os mais favoráveis, os torcedores se apegam à goleada contra o Grêmio, nas quartas de final da Libertadores, um 4 a 1 com requintes de crueldade. Contudo, não é sempre que uma exibição como essa é vista nesta fase da competição.

É claro que o Santos tem totais condições de vencer o Boca dentro de sua casa e seguir em busca de seu quarto título de Libertadores, mas a situação não é das mais tranquilas e exige bastante atenção.