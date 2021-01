Santos joga com muita personalidade, mas sai prejudicado pela arbitragem

O Santos foi até Buenos Aires encarar o Boca Juniors e saiu de lá com um empate sem gols. Os meninos comandados por Cuca mostraram muita personalidade e poderiam ter saido com a vitória se o árbitro da partida tivesse marcado uma penalidade em Marinho.

Por se tratar de uma decisão a partida começou bem equilibrada, sem muitos espaços, ao melhor estilo jogo de Libertadores. O Boca acionava bastante o atacante Villa, que carimbou a trave de John aos oito minutos, enquanto o Santos apostava em Soteldo, que infernizou a defesa xenize.

Marinho, sempre muito acionado por seus companheiros, foi marcado de perto pelos argentinos, que geralmente não perdiam a viagem e deixavam o brasileiro no chão.

Como não poderia ser diferente, uma partida de Libertadores entre brasileiros e argentinos tinha que ter algo de polêmica e dessa vez foi por culpa da arbitragem.

Já no segundo tempo, em um lance muito rápido, Marinho caiu na área e ficou pedindo pênalti. Mas o árbitro não foi revisar o lance no monitor e confiou na decisão do VAR, que não viu a penalidade. No entanto, foi muito pênalti, mais claro impossível.

Tévez, Salvio e Jara ainda levaram perigo ao gol santista, mas acabaram errando o alvo e não conseguiram marcar.

Com o resultado, o finalista da Copa Libertadores será dicidido na próxima semana, na Vila Belmiro. Um empate sem gols leva a disputa para os pênaltis, já qualquer empate com gols ou vitória argentina classifica o Boca, enquanto o Santos precisa vencer de todas as formas.