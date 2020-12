Santos mostra todo o potencial e ideias de Cuca em imponente vitória sobre o Grêmio

O Santos está na semifinal da Copa Libertadores da América. O Peixe, jogando na Vila Belmiro, bateu o Grêmio por 4 a 1 e se garantiu entre os quatro melhores da América do Sul. Mesmo com um elenco limitado e muitos problemas, Cuca consegue fazer um trabalho que surpreende a muitos, com um estilo de jogo menos rebuscado, mas muito eficaz.

Três dias antes do primeiro jogo das quartas de final entre Grêmio e Santos, Renato Gaúcho foi à imprensa esbanjar aquela autoconfiança, que lhe é típica, e afirmou que "o Grêmio joga o melhor futebol do Brasil", após a goleada do Tricolor gaúcho contra o Vasco da Gama, pelo Brasileirão.

Se era, de fato, o melhor futebol do Brasil, ele sucumbiu para o futebol menos arrojado, mas absolutamente intenso Santos de Cuca, que marcou seu primeiro gol aos 11 segundos de jogo, com Kaio Jorge, que fez o gol mais rápido já anotado por um brasileiro na Libertadores.

O resultado de 4 a 1, com 5 a 2 no placar agregado, explica bastante o que foi o jogo dessa quarta-feira. O Grêmio até teve a posse da bola (70%), mas finalizou menos (14 contra 17 do Santos), e acertou o gol menos vezes (8 do Santos contra 3 do Grêmio). Além disso, o time da Vila Belmiro teve o dobro de desarmes que o Imortal (28 contra 14), além de mais interceptações e mais cortes. Números como esses ajudam a explicar a concepção do jogo de Cuca.

Em 26 de setembro de 2019, Cuca anunciou seu pedido de demissão no São Paulo após cinco meses no cargo. Na sua coletiva de despedida, o treinador comentou que seu estilo de jogo não tinha casado com o que a equipe do São Paulo oferecia.

"Eu queria explicar que todo ser humano tem sua característica, eu tenho a minha. Qual é a característica do Cuca? Eu gosto de marcação na frente, rápido. Não gosto de time que tem morosidade. Às vezes, ser mais objetivo. Infelizmente o meu estilo não casou com o estilo do São Paulo. Não combinou", declarou o técnico no CT da Barra Funda, no ano passado. Menos de um ano depois, ele estaria de volta ao Santos.

O que se viu na noite dessa quarta-feira foram as ideias de Cuca materializadas em um time, que conseguiu fazer esse casamento dar certo: uma equipe extremamente veloz, com muita força e pressão na marcação e com alta objetividade.

O Santos dos Meninos da Vila volta a um lugar de protagonismo e, mesmo que subestimado por muita gente, mostra que pode brigar por títulos. Três dias após ser goleado por 4 a 1, o Alvinegro Praiano aplicou um 4 a 1 e mostrou que o tal do "Cucabol" pode ser muito eficaz e ainda causar muitos estragos para os adversários brasileiros e sul-americanos.