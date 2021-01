Santos na Libertadores: maiores artilheiros, goleadas e informações históricas

Primeiro clube brasileiro a ser campeão da Copa Libertadores da América, o Santos é um capítulo à parte no futebol mundial e também no principal torneio de equipes do continente. Afinal de contas, foi campeão contando com inúmeros craques que foram do quilate de Pelé até Neymar.

Em sua 14ª participação no torneio, o Peixe – campeão em 1962, 63 e 2011 e cinco vezes finalista – vai em busca de um Tetra que nenhum outro clube brasileiro possui. Abaixo, confira algumas das principais curiosidades e estatísticas do Santos na Libertadores!

MAIORES ARTILHEIROS

Pelé: 17 gols, 15 jogos, 2 títulos

Neymar: 14 gols, 25 jogos, 1 título

Robinho: 14 gols, 31 jogos, 0 título

Ricardo Oliveira: 12 gols, 19 jogos, 0 título

Coutinho: 10 gols, 13 jogos, 2 título

JOGADORES COM MAIS PARTIDAS

Léo: 45 jogos e 1 título

Elano: 43 jogos e 1 título

Fábio Costa: 36 jogos e 0 título

Renato: 34 jogos e 0 título

Robinho: 31 jogos e 0 título

Maior goleada: 9x1 no Cerro Porteño, na primeira fase de 1962