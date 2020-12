Santos nega que Messi tenha quebrado recorde de Pelé

O Santos não concorda que Messi tenha superado o recorde de Pelé no número de gols marcados por um só time. O argentino chegou a 644 gols pelo Barcelona, mas há impasse sobre os dados do brasileiro.

A questão envolvendo os números do Rei estão na contagem ou não de partidas oficiais. Considerando-se também amistosos, o brasileiro fez 1116 partidas pelo Santos, com 1091 gols marcados.

Na época, jogos amistosos eram o modo de realizar encontros entre grandes equipes, como as turnês que o Santos fez pela Europa. O argentino, por sua vez, tem 766 jogos e 658 gols neste quesito.

Mesmo que o próprio Pelé já tenha se manifestado, reconhecendo que foi alcançado e declarando sua admiração por Messi, o Peixe publicou em seu site um comunicado neste sábado para rebater o Barcelona.

"Os 448 gols que hoje tentam desqualificar foram marcados contra os principais clubes e seleções da época. América (México) e Colo Colo (Chile) sofreram, cada um, nove gols de Pelé. A Internazionale de Milão, uma das principais equipes da Europa na década de 60, sofreu outros oito tentos do Rei. A lista é imensa e com participantes de peso: River Plate, Boca Juniors, Racing, Universidad de Chile, Real Madrid, Juventus, Lazio, Napoli, Benfica e Anderlecht. O próprio Barcelona, onde hoje atua Messi, também foi vítima de Pelé: foram quatro gols, marcados em quatro partidas", sustenta o clube brasileiro.

O Santos, que ressalta a importância dessas partidas naquela época, destaca ainda que "as partidas foram disputadas com uniformes oficiais, com as regras oficiais do jogo e com súmula". E lembra que "os clubes só podiam disputar amistosos com aval das federações regionais e nacionais, uma das regras impostas pela FIFA, a organizadora do futebol mundial".

Confira aqui o texto completo do clube brasileiro, que se baseia no argumento de que levar em consideração atributos subjetivos, como fragilidade de adversários, não seria o ideal para compilar dados estatísticos.