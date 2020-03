Santos prepara a volta de Robinho

Robinho pode estar prestes a retornar ao Santos pela quarta vez em sua carreira. O jogador brasileiro não está tendo minutos no Istanbul Basaksehir.

O clube já entrou em contato com a advogada do jogador para inicias as conversas e, segundo 'Globoesporte' o próprio presidente do clube confirmou a informação mais tarde.

"Já iniciamos o processo para trazer Robinho", anunciou José Carlos Peres em entrevista coletiva.

No momento, Robinho tem contrato com o clube turco até o mês de junho e tem a possibilidade de renovar automaticamente por mais um ano por umas metas que, no momento, dificilmente serão cumpridos.