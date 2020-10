Santos proibido de contratar por três anos: quantos milhões evitam a punição?

O Santos foi punido pela Fifa e está proibido de fazer novas contratações por conta do não pagamento de algumas dívidas, o que pode durar pelos próximos três anos. Contudo, a nova diretoria do Peixe trabalha para reverter o caso, pelo menos neste momento.

A primeira pendência é referente ao ano de 2017, pela contratação do zagueiro Cleber Reis, que estava no Hamburgo, da Alemanha. Desde 2018 a equipe da baixada santista tenta negociar a dívida, mas, agora, o acordo pode finalmente ser concretizado.

A gestão de Orlando Rollo, presidente em exercício desde o afastamento de José Carlos Peres, realizou uma força-tarefa para negociar o pagamento do valor em débito, que era de 4,8 milhões de euros. Agora, no acordo que está sendo costurado, o Santos pagará 2,5 milhões de euros à vista (cerca de R$ 16,45 milhões) e mais três parcelas de 200 mil euros (cerca de R$ 1,3 milhão).

As informações foram inicialmente divulgadas pelo Lance! e posteriormente confirmadas pelo GE.

Agora, o Santos corre para finalizar o acordo e derrubar a punição da Fifa, o que possibilitaria a chegada de novos reforços na Vila Belmiro nesta janela de transferências. Confiante de isso será possível, o clube já monitora a situação de alguns atletas no mercado, como o atacante Robinho. Contudo, esse não é o problema que o Santos precisa resolver.

O Peixe também foi punido pela Fifa por conta de briga judicial é com o Huachipato, do Chile, pela contratação de Yeferson Soteldo. O atacante venezuelano chegou ao Peixe em janeiro de 2019, mas o antigo clube do jogador alega que deixou de receber US$ 3,4 milhões (cerca de R$ 18 milhões) do time paulista. Com isso, o Santos pode ficar mais três anos sem fazer novas contratações.

No entanto, o bloqueio por causa da dívida com o Huachipato só passa a valer a partir da próxima janela de transferências. Dessa forma, o Peixe tem mais tempo para resolver essa pendência. Após avançar em acordo com Hamburgo, Orlando Rollo trabalha para também resolver o imbróglio.

Assim, no total, entre os casos de Cleber e Soteldo, o Santos terá de pagar cerca de R$ 36 milhões para ficar livre para fazer novas contratações pelos próximos anos, caso o dívida com o Hamburgo seja realmente reduzida para cerca de R$ 18 milhões.