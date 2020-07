Benfica, Watford e mais: quem quer Lucas Veríssimo

Titular absoluto do Santos e com contrato renovado recentemente até 2024, Lucas Veríssimo ainda pode ser negociado na próxima janela de transferências, em julho, de acordo com o presidente do clube, José Carlos Peres, em declaração ao canal “Os Canalhas”. E a lista de interessados é grande.

“O objetivo da gente é negociar o Lucas Veríssimo, negociar com o exterior, porque ele mesmo merece. É um jogador que tenho grande admiração, é amigo, e entendo que chegou o momento dele. Por duas vezes, quase vendemos ele. Agora, acho que essa oportunidade que está surgindo, que obviamente vai surgir agora na janela se o futebol voltar a ser operante, com certeza é um prêmio para ele”, disse o presidente José Carlos Peres, ao canal “Os Canalhas”.

“Acho que ele merece. Jogador tem a carreira curta. A gente respeita muito o Lucas Veríssimo. Com certeza absoluta, vamos ter um bom negócio para ele”, completou.

Após a renovação de seu contrato, o zagueiro comemorou a valorização dentro do clube, ainda que tenha mantido o discurso de querer atingir outros sonhos: "Muito feliz por essa renovação com o Santos. Foi um reconhecimento do trabalho que venho realizando com essa camisa e uma valorização que sempre busquei. Como eu disse, estou muito feliz por esse sonho realizado. Seguirei sempre buscando o melhor para a minha carreira e a realização de outros sonhos, como, um dia, vestir a camisa da Seleção Brasileira", afirmou ao site oficial do Peixe.

Em situação financeira difícil, o Peixe precisa fazer receita com a venda de jogadores, e o zagueiro deve ser a sua principal fonte. Veja alguns clubes que já demonstraram interesse no defensor.

Veja os clubes interessados por Lucas Veríssimo

Benfica

Após acertar seu retorno para o Benfica, a Goal apurou que Jorge Jesus, agora ex-Flamengo, demonstrou interesse na contratação do santista.

Watford/Udinese

A possibilidade mais recente, segundo noticiado pelo Globoesporte.com, é de o defensor ser negociado com o Watford. O clube inglês ofereceu 7,5 milhões de euros em três parcelas.

Mesmo se aceitar a oferta, que pode lhe ajudar a quitar débitos com o Hamburgo, da Alemanha, que rendeu punição da FIFA, isso não quer dizer necessariamente que Lucas Veríssimo vá jogar na Inglaterra. Isso porque o Watford é comandado pelos mesmos donos da Udinese, da Itália.

Sampdoria

De acordo com o jornalista Paulo Vinícius Coelho, do GloboEsporte.com, a Sampdoria apresentou uma proposta de 4,5 milhões de euros (cerca de 25 milhões) pelo zagueiro para a próxima temporada 2020/21.

Atlético-MG

O Galo de Jorge Sampaoli também tem como alvo o zagueiro. De acordo com o GloboEsporte.com, a equipe mineira, após ter feito uma proposta de quatro milhões de euros, ofereceu uma nova oferta de cinco milhões por 50% dos direitos econômicos do jogador.

Crystal Palace

Um dos destaques do Santos no Campeonato Brasileiro de 2019, Lucas Veríssimo também foi alvo do Crystal Palace no meio do ano. No entanto, o clube inglês esbarrou nas exigências do Peixe.

Na ocasião, a equipe brasileira não abria mão da multa rescisória de 8 milhões de euros.

Atalanta

Em dezembro de 2019, rumores apontavam um possível interesse do Atalanta. No entanto, nenhuma proposta foi oficializada.

Milan

Assim como o Atalanta, o Milan também não apresentou uma proposta oficial no final de 2019, enquanto o Santos, oficialmente, pedia 10 milhões de euros pelo jogador.

Torino

No passado, o Torino ofereceu os mesmos 10 milhões de euros. O negócio não foi adiante, o que irritou o empresário do jogador, Marcos Ribeiro.

"Desde o primeiro contato do Torino, ouvimos do presidente Peres que o Santos desejava 10 milhões de euros pelo Lucas Veríssimo. Negociamos de todas as formas com os italianos e, agora que chegamos no valor pretendido pelo Santos, o presidente não nos atende, não retorna. Está fazendo descaso com o Torino e com o jogador. A validade da proposta é até segunda-feira", disse Marcos Ribeiro, em entrevista ao GloboEsporte.com.

Peres, no entanto, negou a versão do empresário: "Já disse a eles que o Santos não tem pressa, mas vai vender pela melhor proposta. Ninguém pautará o clube, tampouco intermediários. Vamos vender no melhor preço. Portanto, pressão não funciona".