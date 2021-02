Santos quer resolver logo novo técnico e tem Tiago Nunes como favorito

O Santos está ciente da dificuldade de manutenção do técnico Cuca para a próxima temporada. O clube, porém, não quer correr o risco de desmobilizar o elenco em um momento tão importante do ano, ainda com chances de se classificar à Libertadores de 2021, vaga essencial sob vários pontos de vista no Peixe.

Em meio a esse cenário, o nome de Tiago Nunes é o que surge com mais força na Baixada Santista. O clube já sondou nomes que estão fora do país, principalmente na Argentina, mas a prioridade é o ex-treinador corinthiano. Hernán Crespo, rival na última Libertadores pelo Defensa y Justicia, também foi procurado.

Dois intermediários que costumam ajudar clubes brasileiros na busca por técnicos estrangeiros, aliás, reforçam que as campanhas recentes do Peixe ajudaram a reestabelecer um respeito internacional santista.

O clube foi bem falado na América do Sul quando "reergueu" Sampaoli e chamou a atenção de vários profissionais pela campanha finalista da Libertadores da América com um time repleto de jogadores formados na base (cinco titulares, no mínimo, saíram do CT Meninos da Vila).

Buscando aproveitar esse momento de prestígio e a mobilização do elenco para a temporada, eesse ponto visto como mérito grande de Cuca, o Peixe não quer que a saída provável do treinador faça com que o elenco diminua o ritmo neste final de temporada.

A avaliação interna é que, caso o Peixe consiga quatro vitórias nos cinco jogos restantes, sendo três deles na Vila Belmiro, uma vaga na Libertadores estará assegurada. Para isso, não descarta nem um anúncio antecipado tanto da saída do atual técnico quanto de um acerto com o futuro treinador.

Cuca, a princípio, fecharia a série no Brasileiro com a chancela da diretoria, que viu no comandante vontade de deixar esse "brinde" final ao clube. O novo técnico, por sua vez, já poderia ajeitar sua mudança e pegar o trabalho em andamento para uma Pré-Libertadores logo na primeira semana de março.

Nunes, que não trabalha desde que deixou o Corinthians, precisaria se ajustar à situação financeira do Peixe, mas essa parte é vista como acessível. A definição mais importante fica pelo tempo de contrato, já que o treinador procura estabilidade enquanto o Peixe enxer um vínculo até o fim de 2021 como o mais prudente.