Nessa quinta-feira o Santos visita o Fortaleza no Castelão. A equipe de Cuca, finalista da Copa Libertadores, ocupa o 8º lugar no Brasileirão com 45 pontos e uma vitória colocaria o Peixe na briga por uma vaga no G6. Já o Fortaleza abre a zona de rebaixamento (17º) com 32 pontos.

Confira no vídeo acima como foi a preparação do Santos!