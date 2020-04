VÍDEO: Santos relembra grandes glórias e convoca apoio do sócio-torcedor

Em meio a pandemia de coronavírus Covid-19 as questões financeiras estão bastante delicadas para todo mundo - para pessoas e instituições. Com o futebol não está sendo diferente e, uma crise pode impactar o futuro do esporte, quando voltar à situação normal.

No mês de aniversário do clube, o programa de sócios - o Sócio Rei -, teve uma propaganda voltada para manter os sócios nos tempos de crise, em que os cancelamentos devem aumentar, além de angariar novos membros para o programa.. A campanha emocionante do clube exalta o torcedor como parte essencial da história do time e das conquistas que vieram ao longo dos anos.