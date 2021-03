VÍDEO: Santos retoma os treinos após classificação na Libertadores

Após uma vitória por 2 a 1 em casa e empate por 1 a 1 na casa do Deportivo Lara, o Santos retornou ao Brasil e retomou os treinamentos com a vaga garantida na Libertadores. O próximo adversário é o San Lorenzo, com jogos marcados para as primeiras semanas de abril

Enquanto o Campeonato Paulista está interrompido, o Peixe trabalha pensando nos próximos duelos da competição continental. Confira no vídeo acima imagens das atividades da equipe após voltar da Venezuela.