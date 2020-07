Santos teme ‘efeito manada’ após ações de Everson e Sasha

O Santos vive dias de apreensão e pode ver o projeto de um semestre vitorioso ruir antes mesmo de a equipe voltar a campo. O goleiro Everson e o atacante Eduardo Sasha entraram na Justiça pedindo rescisão contratual alegando salários atrasados e, caso ganhem a causa, podem provocar um "efeito manada" no elenco.

Único clube a reduzir o pagamento do elenco em 70% durante a pandemia da Covid-19, o Peixe não deixou assinado um acordo com os jogadores a esse respeito. Conversas iniciais sinalizavam em 30% de redução, mas o Peixe comunicou o elenco por e-mail, em abril, que os salários teriam essa baixa mais drástica.

Desde então, iniciou-se um processo de insatisfação no grupo de atletas, que também lida com atrasos no pagamento de direitos de imagem. De acordo com o UOL, Everson alegou tanto a redução dos 70% quanto cinco meses de atraso nos direitos de imagem para pedir a sua rescisão unilateral, além da ausência de depósito do FGTS.

A demanda é semelhante à de Eduardo Sasha, que teve seu processo revelado nesta segunda-feira. Os dois pedem a liberação imediata do vínculo para que não percam a oportunidade de fechar com outros clubes enquanto a janela de transferências é aberta no Brasil.

Com elenco reduzido ainda mais após a pandemia, já que liberou o meia Evandro e não acertou a permanência de Yuri Alberto, o Santos tem ativos que interessam a diversos clubes do país, como o zagueiro Lucas Veríssimo, o meia Carlos Sánchez e o atacante Yeferson Soteldo.

Para o atleta, pode ser muito mais vantajoso negociar com clubes estando livre no mercado. Assim, o jogador pode receber o dinheiro que seria utilizado para a liberação do outro clube.

O que diz a lei

Os pedidos de Everson e Sasha são inéditos no Brasil por dois motivos: é a primeira vez em quase 90 anos de CLT que o país vive uma pandemia, com a permissão da redução temporária dos salários. Além disso, os direitos de imagem não são vistos como parte do salário pela Justiça do Trabalho.

Na jurisprudência do caso, a causa mais utilizada para rescisão unilateral é o atraso de três meses do salário registrado na carteira (CLT). Caso os juízes das ações de Everson e Sasha aceitem a rescisão unilateral pelos direitos de imagem, será aberta uma nova margem jurídica no futebol.

Já aconteceu...

O Santos viveu drama parecido no fim de 2014, quando tinha quatro meses de salários atrasados na CLT com o seu elenco. Na ocasião, a principal baixa foi a do volante Arouca. Ídolo da torcida, ele recebeu proposta do Palmeiras e pediu rescisão do vínculo, conquistada rapidamente.