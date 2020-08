VÍDEO: Santos treina para estreia no Brasileirão

O Santos não chegou à final do Campeonato Paulista, então se concentra para as competições restantes. Antes do retorno da fase de grupos da Libertadores da América, o desafio será o Brasileirão.

O primeiro jogo no campeonato nacional será contra o Red Bull Bragantino em partida marcada para o próximo domingo na Vila Belmiro. Confira a movimentação do Peixe nas atividades de preparação para tentar viver uma temporada positiva apesar da má fase fora de campo.