Jogando fora de casa, o Peixe derrotou a equipe do Coritiba pelo placar de 2 a 1. Com gols de Kaio Jorge e Soltedo, o Santos saiu com os três pontos do Paraná, em jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro 2020.

Veja os gols da vitória santista no vídeo acima!