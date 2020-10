Santos vence e pode ficar com primeiro lugar geral da Liberta

O Santos pode terminar a fase de grupos da Libertadores com a melhor campanha no geral, para isso, terá que torcer para o Palmeiras não vencer o Tigre, na quarta-feira.

O Peixe já entrou em campo classificado para a próxima fase, mas conseguiu manter a invencibilidade na competição com uma virada para cima do Defensa y Justicia.

O gol dos argentinos saiu aos 50 minutos com Braian Romero, que aproveitou bem o cruzamento de Pizzini. Mas os meninos da Vila não se abalaram e foram buscar o empate.

Lucas Braga aos 77' deixou tudo igual. Wagner Leonardo fez o cruzamento e o atacante, sem goleiro, mandou para as redes. A virada veio já nos acréscimos com Marcos Leonardo que recebeu na boa de Lucas Braga para marcar.

O time de Cuca se classificou na liderança do Grupo G com 16 pontos conquistados, sendo cinco vitorias e um empate. A surpresa ficou por conta da classificação do Delfín na segunda posição com sete pontos.