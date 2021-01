Santos viveu dias de apreensão com testes de Covid-19

O Santos já está no Rio de Janeiro, o elenco praticamente inteiro testou negativo para a Covid-19 e, a depender de uma protocolar liberação de Alison, terá time completo para encarar o Palmeiras, no sábado, no Maracanã. As últimas duas semanas, no entanto, foram de apreensão no clube.

Tudo começou com os casos positivos registrados pelo goleiro John e o lateral esquerdo Wagner Palha após a ida da semifinal, contra o Boca Juniors, na Bombonera. Com ambos concentrados ao lado do restante do elenco e nomes importantes sem histórico de infecção, como Felipe Jonatan e Marinho, o Peixe viveu dias de apreensão.



Classificado depois de um show contra os argentinos, o time viu ambos voltarem dez dias depois e confiava que, com as medidas de isolamento adotadas, conseguira barrar qualquer chance de um novo surto na Vila Belmiro como ocorrera em novembro de 2020.

Naquela ocasião, dez atletas e outra dezena de funcionários foram infectados, promovendo a ascensão de jovens das categorias de base como o volante Vinícius Baliero.



O aparente controle sofreu alguns baques, porém. O primeiro e maior deles foi a notícia de que o volante Alison havia testado positivo no dia 15. Capitão da equipe, ele perdeu vários dias de treino, mas a avaliação era que dos males havia passado o menor: a janela imunológica era o bastante para que ele jogasse a final tranquilamente.



Depois disso o ambiente ficou pesado por causa da visita de um influencer ao centro de treinamento, que motivou até uma nota oficial do presidente Andrés Rueda sobre o assunto. Ninguém assumiu responsabilidade pelo tema e os testes que precederam a final foram cercados de tensão no corpo diretivo e na comissão técnica.



Houve celebração quando os jogadores negativaram e ficaram disponíveis para encarar Goiás e Atlético-MG, pelo Brasileiro. Pela distância com o teste de Alison, esse era o momento mais temido no corpo médico santista.



Faltava, porém, o teste final para a Libertadores, liberado apenas na manhã desta quarta-feira. Com todos negativados menos Alison, que tem na jurisprudência do torneio um álibi enorme para estar tranquilo, o alívio enfim apareceu na Vila.