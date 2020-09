Santos x São Paulo: Quem venceu mais vezes?

Diante de um Morumbi vazio, o São Paulo venceu o clássico estadual contra o Santos por 2 a 1, de virada. O Santos, então treinado por Jesualdo Ferreira, saiu na frente com gol de Arthur Gomes. No segundo tempo, Pablo desencantou, fez os dois gols e selou o triunfo da equipe de Fernando Diniz.

Depois da vitória do Tricolor, o portal Goal atualiza para você todos os detalhes do histórico do confronto. Confira!

San-São: quem venceu mais na história?

Até hoje, as duas equipes já se enfrentaram 310 vezes, com 134 vitórias do São Paulo contra 104 do Santos, além de 73 empates. O Tricolor já balançou as redes 515 vezes e sofreu 446 gols.

San-São: quem ganhou mais pelo Brasileirão?

Levando em conta apenas os duelos pelo Campeonato Brasileiro, o confronto é mais equilibrado, mas a vantagem também é do São Paulo: 29 vitórias, 15 empates e 25 derrotas.

San-São: quem ganhou mais pelo Paulistão?

Pelo Campeonato Paulista, a vantagem do São Paulo é grande: 75 triunfos, 45 igualdades e 48 revezes. O Tricolor marcou 308 gols, enquanto o Peixe balançou as redes 237 vezes.

Na Vila Belmiro, quem leva vantagem?

Na Vila Belmiro, o Santos é quem leva a melhor: 48 vitórias do alvinegro praiano contra 28 do Tricolor, além de 24 empates.

E no Morumbi, quem venceu mais vezes?

No Morumbi, 104 confrontos já foram realizados. O São Paulo venceu 52, empatou 27 e perdeu outros 26.

No Pacaembu, quem costuma se dar melhor?

Palco do último duelo, o Pacaembu recebeu o clássico San-São 76 vezes. No local, o São Paulo também tem mais vitórias: 39 a 24, além de 12 empates.