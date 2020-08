São Paulo 2020: os artilheiros e garçons do Tricolor na temporada

Nesta quarta-feira (26), o São Paulo venceu o Athletico Paranaense, com gol de Luciano, no Morumbi e se entrou no G4 do Brasileirão. O time do Morumbi vive uma fase marcada por protestos contra o técnico Fernando Diniz, contra o presidente Leco e o diretor de futebol Raí.

Ainda assim, o Tricolor Paulista é visto como uma equipe forte e competitiva, mas a eliminação no Paulistão para o Mirassol e o começo claudicante no Brasileirão deixaram o torcedor com a pulga atrás da orelha. A vitória contra o Furacão representa o segundo resultado positivo consecutivo e deve acalmar os ânimos no Morumbi.

No ano de 2020, o Tricolor fez 20 jogos. Nessas 20 partidas, o time marcou 30 gols, mas sofreu 19. Foram 10 vitórias, quatro empates e seis derrotas.

O artilheiro da equipe no ano é Pablo, seguido por Daniel Alves. Alexandre Pato, que rescindiu com o clube paulista, aparece em terceiro lugar com quatro tentos.

A liderança de Pablo não está apenas no quesito de gols marcados. O ex-Athletico também é o jogador que mais deu passes para gol, junto com Reinaldo. A dupla distribuiu quatro passes que se transformaram em gols.

Quem tem números que chamam a atenção é Luciano. O atacante recém-chegado do Grêmio participou de apenas três jogos no São Paulo e já marcou dois gols e deu uma assistência. Em média, nesse começo, Luciano participa de um gol a cada jogo. Resta ver se o atacante manterá a forma e ajudará a equipe de Fernando Diniz, que tem a fama de criar muitas oportunidades, mas não convertê-las.