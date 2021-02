São Paulo aguarda emprestados, que serão avaliados por Crespo

Hernán Crespo ainda não estreou no comando do São Paulo, mas já sabe que terá muito trabalho nas primeiras semanas. Além de recolocar o Tricolor no caminho das vitórias em pleno Campeonato Paulista, o argentino segue avaliando possíveis reforços para a equipe, incluindo jogadores que voltam de empréstimo neste fim de fevereiro.

Não são muitos os atletas que retornam ao Morumbi após passarem um período defendendo outras equipes, mas são jogadores que podem ser opção para o novo comandante. O principal nome da lista é de Hudson, que foi titular do Fluminense em boa parte da temporada mas perdeu um pouco o espaço com Marcão.

Ao fim do Campeonato Brasileiro, Hudson retornará para o Morumbi e será avaliado por Crespo e nova comissão técnica. Muricy Ramalho, coordenador técnico do clube, comentou a situação do jogador em entrevista para a TV Gazeta.

"A gente só tem um volante, que é o Luan. Quando o Luan sai, a gente fica sem. Essa opção que eu dei para o Crespo também. Ele também tem a liberdade de buscar alguém, porque nós precisamos. Mas o Hudson é nosso. Vamos deixar ele voltar e resolver com o Crespo", disse.

Jogador do São Paulo desde 2014, Hudson já teve momentos como titular absoluto e como jogador dispensável, nunca sendo unanimidade entre a torcida são paulina. Já são quase 200 partidas com a camisa do Tricolor Paulista, mas dois empréstimos no período (para Cruzeiro e Fluminense).

O goleiro Jean é outro jogador que pode voltar ao Morumbi. Destaque com a camisa do Atlético-GO na temporada de 2020, o jogador tem contrato com o São Paulo até o fim de 2022. O problema para um possível retorno em definitivo do atleta é a rejeição que ele enfrenta da torcida são paulina.

Jean perdeu espaço definitivamente no São Paulo após agredir a ex-mulher durante férias nos Estados Unidos, no fim de 2019. O clube chegou a suspender seu contrato na ocasião. Agora, a permanência ou não dependerá de eventuais propostas que o jogador receber.

Outro atleta que estava no Atlético-GO é Everton Felipe. Diferente dos citados anteriormente, o meia-atacante já retornou para São Paulo e se apresentou no CT da Barra Funda, onde vem treinando. Ainda em Goiânia, Shaylon foi titular do Goiás em boa parte do Campeonato Brasileiro. O clube esmeraldino tem interesse na renovação do vínculo do jogador, que jogou duas partidas pela equipe do Morumbi em 2020.

Por fim, Junior Tavares é outro que a torcida do São Paulo não morre de amores mas pode pode aparecer de novo no Tricolor. Jogador do São Paulo desde 2015, o lateral acumula empréstimos no período. O último clube foi o Sport. Para a posição, a equipe de Crespo já conta com Reinaldo e Léo Pelé.

A definição da permanência ou não de todos os citados no São Paulo será tomada por Hernán Crespo.