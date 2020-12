São Paulo aposta no Morumbi em 'decisão' contra o Galo

A quarta-feira é de Libertadores da América, mas uma verdadeira decisão pelo Brasileirão também promete muita emoção para o meio de semana. O São Paulo enfrenta o Atlético-MG em duelo que será extremamente importante para o futuro das equipes no nacional. Mas mesmo vindo de derrota para o Corinthians, o Tricolor paulista aposta na força do Morumbi para espantar qualquer risco de crise e seguir forte na briga pelo título da competição.

Até a semana passada, tudo estava às mil maravilhas para o São Paulo. Líder isolado do Brasileirão e ainda dono de uma longa sequência invicta, o Tricolor foi encarar o Corinthians com grande chance de quebrar o longo tabu sem vitórias na Neo Química Arena. Porém, o Alvinegro paulista dominou as ações de jogo e venceu sem muitas dificuldades, colocando fim a sequência de 17 jogos de invencibilidade do Tricolor no nacional.

É claro que apenas uma derrota, mesmo que para seu grande rival, não acaba com a boa fase da equipe de Fernando Diniz. Porém, apenas três dias depois, o São Paulo terá mais uma verdadeira decisão no Brasileirão, desta vez contra o Atlético-MG de Jorge Sampaoli, segundo colocado na tabela, quatro pontos atrás dos paulistas.

Mais um resultado negativo poderia mudar as coisas para o São Paulo. Perder três pontos para o Galo e dar chance para outros adversários, como Flamengo, Palmeiras e Grêmio, encostarem na tabela, é algo que poderia tirar a paz de Fernando Diniz.

Além disso, antes do clássico contra o Corinthians, o Atlético-MG havia sido o último adversário a derrotar o São Paulo no Brasileirão, em um 3 a 0 em Belo Horizonte. Contudo, a partida desta quarta-feira (16) será no Estádio do Morumbi, e o Tricolor conta com a força de sua casa para espantar qualquer risco de crise.

O São Paulo é o único time ainda invicto como mandante no Brasileirão, foram oito vitórias e quatro empates em 12 jogos disputados, números que rendem um aproveitamento de cerca de 78% dos pontos.

Além disso, o Tricolor também conta com a melhor defesa na competição dentro de seus domínios. Nas 12 partidas até aqui, foram apenas seis gols sofridos e 20 marcados.

Do outro lado, o Galo é o quinto melhor visitante do Brasileirão e possui o quarto melhor ataque jogando fora de casa, com média de 1,25 gol a cada jogo. No entanto, também possui a quinta pior defesa quando sai de Belo Horizonte.