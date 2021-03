São Paulo apresenta nova camisa: veja fotos e preços

O São Paulo entrará em campo no sábado (6), contra o Santos, de roupa nova. Nesta sexta-feira (5), o Tricolor do Morumbi apresentou a nova camisa 1 que será utilizada ao longo de toda a temporada de 2021.

O modelo segue o tradicional design das camisas titulares do São Paulo: predominantemente branca, com as faixas em vermelho e preto do peito. A gola da camisa ganhou as cores do Tricolor e há um detalhe na parte debaixo do uniforme com a frase: "De São Paulo tens o nome".

Retirado do hino do São Paulo, o trecho dá nome também à campanha de São Paulo e Adidas para divulgação da nova camisa, que exalta a relação do clube com torcedores de toda a capital paulista. O são paulino Lucas Penteado, ex-integrante do BBB 21, narra o filme (confira o vídeo abaixo).

Já é possível adquirir a nova camisa 1 do São Paulo na loja online do Tricolor e nas lojas da Adidas. Nos próximos dias, o modelo estará disponível nas lojas de departamento esportivo.

Preço da nova camisa 1 do São Paulo: