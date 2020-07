São Paulo cede Everton Felipe ao Atlético-GO

O Atlético Goianiense anunciou a contratação de Everton Felipe. O jogador de 22 anos chega ao Dragão por empréstimo junto ao São Paulo em contrato que vai até o final do Campeonato Brasileiro 2020.

O meia-atacante foi formado pelo Sport e já vestiu as camisas de São Paulo, Athlético Paranaense e Cruzeiro. Vagner Mancini, técnico do time goiano, já trabalhou com o atleta no São Paulo e comentou sobre a confirmação do reforço.

"O Everton Felipe foi muito bem quando eu assumi o São Paulo e colocamos atletas mais jovens para jogar, como o Antony e o Igor Gomes. O Everton se deu muito bem, subiu de produção, joga pelos dois lados e é versátil. Além disso, no dia a dia ele tem um comportamento muito favorável, é o que a gente busca. Vai nos ajudar bastante", disse Mancini.

No time paulista, o jogador não conquistou seu espaço no Morumbi e foi cedido ao Furacão, onde não recebeu oportunidades e foi emprestado ao Cruzeiro. Em Minas Gerais, ele teve nove jogos e não marcou gols.