São Paulo decepciona e fica para trás no grupo D

O São Paulo deixou escapar a chance de virar líder de seu grupo e viu a LDU abrir vantagem na tabela após quatro rodadas. Enquanto isso, paralelamente, o River Plate fazia seu papel com goleada sobre o Binacional, dificultando a vida do time de Fernando Diniz.

O Tricolor teve algumas poucas tentativas no primeiro tempo, mas, sem organização, não conseguiu levar perigo aos equatorianos, que ditaram o ritmo da partida antes do intervalo e voltaram ao vestiário já com três gols de vantagem.

O placar foi inaugurado aos 20 minutos, quando Martínez Borja abriu para a esquerda, correu para a dentro da área e recebeu cruzamento para cabecear encobrindo Thiago Volpi.

Zunino desperdiçou um gol praticamente feito aos 31 minutos, mas uma falha grave de Igor Gomes fez os donos da casa ampliarem logo depois. Em erro de passe para Hernanes na saída de bola, Jhojan Julio roubou na entrada da área, ajeitou e ampliou sem dificuldades.

Sem ser ameaçado pelo São Paulo, a LDU chegou ao terceiro aos 45 minutos. Um contra-ataque veloz com muito espaço encontrado pelo time local terminou com troca de passes na área até chegar a Jhojan Julio, que recebeu muito à vontade para fazer o seu segundo - e terceiro dos equatorianos.

O São Paulo chegou ao segundo tempo com outra postura e passou a atacar mais. Não foi superior, mas equilibrou parcialmente o jogo e criou mais chances, até que Brenner descontou. Dentro da área, ele recebeu cruzamento de Paulinho Bóia e finalizou com força para dentro.

A LDU voltou a criar chances e, na última de uma sequência de três finalizações, Billy Arce ampliou a vantagem com um golaço. Uma troca de passes ao redor da área do São Paulo acabou com Arce, que acabara de entrar em campo. Ele recebeu com bastante espaço fora da área, ajeitou para o pé esquerdo e mandou um torpedo no ângulo de Volpi.

Outra substituição deu resultado, mas dessa vez para o técnico Diniz. Santiago Tréllez, que havia entrado no lugar de Pablo, recebeu fora da área, dribllou a marcação e soltou um chute firme para diminuir a vantagem do time da casa aos 81 minutos. Não havia nem eficiência nem tempo suficiente para a virada, fazendo os paulistas voltarem para casa em situação delicada na tabela.

Com o resultado, a LDU chega a nove pontos e se distancia do São Paulo (4), que fica em terceiro no Grupo D e vê o River Plate, na segunda posição, abrir vantagem de três pontos. Os argentinos golearam o Binacional por 6 a 0 em jogo realizado simultaneamente.

Os times voltam a campo na próxima semana pela sexta rodada da fase de grupos. Na terça-feira, a LDU recebe o Binacional. Um dia depois, o São Paulo visita o River Plate.