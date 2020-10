São Paulo desafia retrospecto recente desastroso contra argentinos para evitar novo vexame

Eliminado da Libertadores na fase de grupos, o São Paulo agora disputará a Copa Sul-Americana, último torneio vencido pelo clube, em 2012. Para conquistar o bicampeonato e quebrar o jejum de oito anos sem conquistas, o Tricolor terá que superar outro retrospecto ruim: a "má-fase" contra os times argentinos.

Desde a vitória no Morumbi por 2 a 0 contra o Tigre, da Argentina, a sequência de jogos do São Paulo contra argentinos não é favorável ao Tricolor. Pior ainda, o time do Mormubi acumula vexames históricos contra equipes de menos expessão como Defensa y Justicia, Colón e Talleres.

No retrospecto contra argentinos desde o último título são apenas quatro vitórias tricolores em 16 partidas, com sete empates e cinco derrotas.