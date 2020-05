São Paulo não tem condições de contratar Cavani, diz Raí

Com a possível saída de Cavani do PSG, a volta do uruguaio ao futebol sul-americano foi muito especulada nas últimas semanas, com o São Paulo, de Lugano, e o Boca Juniors surgindo como os favoritos nas negociações. Porém, Raí tratou de esfriar os ânimos da torcida tricolor.

Em entrevista ao GloboEsporte.com o diretor executivo de futebol deixou claro que apesar da proximidade entre o centroavante do PSG e Lugano, o São Paulo não tem condições de realizar uma operação como essas e nem pensa nisso neste momento.

“O Lugano tem proximidade por ser da mesma nacionalidade, por ser amigo, por ter convivido bastante. Mas não precisa nem ter dúvidas, nesse momento o São Paulo não pensa e não tem condições. E acredita muito no elenco”, reforçou Raí.

O ídolo tricolor também falou que neste momento, em que o futebol está parado, qualquer especulação toma proporções muito maiores e acaba mexendo com os torcedores, o que de fato acaba acontecendo.

E uma das declarações que mais movimentou os noticiários foi uma entrevista de Lugano a uma rádio argentina, dizendo que iria "forçar" Cavani a ir ao São Paulo antes de ir ao Boca. Porém, Alexandre Pássaro, gerente executivo do tricolor, também concordou com Raí e foi além, dizendo que o uruguaio não disse em nenhum momento que estava negociando com o atacante do PSG.

“A entrevista do Lugano foi retirada de contexto. Foi uma entrevista a uma rádio argentina, e a rádio perguntou se existiria a possibilidade de o Cavani ir para o Boca Juniors. O que o Lugano disse foi: ‘Se houver essa possibilidade de ele vir para o Boca, com certeza antes eu vou forçá-lo a ir para o São Paulo’. Ele não disse que o Cavani estava vindo, se estava negociando”, destacou.

Mas além de Lugano, Fernando Diniz também deu uma declaração que aumentou as esperanças dos torcedores. O treinador disse que a contratação de Cavani não seria uma utopia, levando em conta contratações como as de Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho e Dani Alves, nos últimos anos.

“Quando o Fernando Diniz foi perguntado se seria possível, ele respondeu que não era uma utopia. Desde a contratação do Ronaldo existem contratações no futebol brasileiro que muita gente não acredita no início, e depois ela se viabiliza. Mas acho que a grande diferença, o que a gente tem que deixar muito claro, é que no momento não existe nada”, explicou Alexandre Pássaro.

Mas à medida que Cavani não tem chances de chegar, os diretores também contaram que o Real Madrid observa de perto Igor Gomes, apesar de ainda não existir nada de concreto até agora.

O fato é que uma venda seria muito bem vinda neste momento, em que o São Paulo apresenta um déficit de R$ 156 milhões e a pandemia do novo coronavírus faz com que direitos de TV e patrocínios sejam suspensos. E enquanto o futebol não retorna, o tricolor espera o aval das autoridade para retomar suas atividades.