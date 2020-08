São Paulo é quem mais usa jogadores da base em 2020; veja levantamento dos paulistas

Com uma longa lista de sucessos assim, o Santos integrou mais um menino da Vila ao elenco principal, o meia Lucas Lourenço subiu a pedidos do técnico Cuca. Com ele, o alvinegro tem, agora, mas da metade de seu elenco formado por jogadores formados na base do clube, atrás apenas do São Paulo entre os grandes do estado, e bem na frente de Coritnhians e Palmeiras.

Aos 19 anos, Lucas Lourenço é mais um dos atletas da base santista a integrar o elenco principal, agora já são 16 em 31 jogadores. A tradição de atletas formados na Vila é grande, contando com nome como Neymar, Robinho, Rodrygo etc., mas ainda assim o Peixe não é o que mais tem pratas da casa em seu elenco entre os quatro grandes de São Paulo.

É justamente o Tricolor quem mais aproveita os garotos em seu elenco. Apesar de ter os mesmo 16 atletas da base na equipe profissional, o São Paulo tem um jogador a menos no elenco, aumentando a porcentagem da base.

Corinthians e Palmeiras, apesar de terem um bom retrospecto com suas pratas da casa, não vêm aproveitando tanto estes atletas em seu elenco atualmente. O Timão, mesmo passando por problemas financeiros e com o elenco mais cheio entre os quatro, tem apenas 11 jogadores de sua base, enquanto o Verdão tem sete.

Veja as pratas da casa de cada um dos quatro grandes de São Paulo:

São Paulo - 30 jogadores, 16 da base Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC

Ainda tentando reencontrar o time ideal após alguns anos instáveis e sem títulos, o Tricolor vem apostando em jovens jogadores da base para compor o seu elenco, e tem tido bons retornos com alguns deles. Recentemente, Antony brilhou com a camisa são-paulina e foi vendido ao Ajax.

Além dos garotos, na lista das "crias" do São Paulo ainda está um veterano. Hernanes surgiu em Cotia, na base tricolor antes de fazer sucesso na equipe profissional e seguir para a Europa. Anos depois, o Profeta está de volta ao Morumbi.

Brenner - atacante, 20 anos Diego Costa - zagueiro, 21 anos Gabriel Sara - 21 anos Helinho - meia-atacante, 20 anos Hernanes - meia, 35 anos Igor Gomes - meia, 21 anos Júnior - goleiro, 22 anos Liziero - volante, 22 anos Luan - volante, 21 anos Lucas Perri - goleiro, 22 anos Paulinho - atacante, 22 anos Rodrigo Nestor - volante, 20 anos Shaylon - meia, 23 anos Thiago Couto - goleiro, 21 anos Toró - atacante, 20 anos Walce - zagueiro, 20 anos Santos - 31 jogadores, 16 da base Foto: Getty Images

Com o novo reforço, o Santos igualou o São Paulo em número de pratas da casa no elenco profissional. Veteranos como o goleiro Vladimir e o volante Alison aparecem na lista depois de vários anos de Peixe.

Alex - zagueiro, 21 anos Alisson - volante, 27 anos Anderson Ceará - meia, 21 anos Arthur Gomes - atacante, 22 anos Ivonei - meia, 18 anos João Paulo - goleiro, 25 anos John - goleiro, 24 anos Kaio Jorge - atacante, 18 anos Lucas Lourenço - meia, 19 anos Lucas Veríssimo - zagueiro, 25 anos Marcos Leonardo - atacante, 17 anos Renyer - atacante, 17 anos Sandry - volante, 17 anos Tailson - atacante, 21 anos Vladimir - goleiro, 31 anos Wagner - zagueiro, 21 anos

Além destes, Diego Pituca também teve passagem pelo sub-23 do Santos, porém se formou na base do Guaçuano.

Corinthians - 32 jogadores, 11 da base Foto: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians

O Timão teve uma boa safra de jovens jogadores no últimos anos e aproveitou para fazer um bom dinheiro com suas vendas - o mais recente foi o meia Pedrinho. Agora, tentando reencontrar o bom futebol, algumas apostas vêm da base.

Além dos jogadores promovidos recentemente, os veteranos Jô e Fagner, dois dos mais experientes nomes do Corinthians, também são "cria do terrão".

Carlos Augusto - lateral, 21 anos Fagner - lateral, 31 anos Gabriel Pereira - meia, 19 anos Guilherme - goleiro, 20 anos Jô - atacante, 33 anos Léo Santos - zagueiro, 21 anos Lucas Piton - lateral, 19 anos Matheus Donelli - goleiro, 18 anos Roni - volante, 21 anos Ruan Oliveira - meia, 20 anos Xavier - volante 20 anos

O lateral Carlos Augusto deve ser a próxima prata da casa a deixar o Corinthians, o atleta tem negociações avançada para defender o Monza, da Itália.

Palmeiras - 28 jogadores, sete da base Foto: Cesar Greco/Palmeiras

O Verdão, além de ter o menor elenco, é também o que menos aproveita jogadores de sua base no profissional. No entanto, algumas peças bem importantes para o título paulista são crias da Academia, mesmo lugar de onde surgiu Gabriel Jesus.

Alan - meia, 20 anos Gabriel Menino - volante, 19 anos Gabriel Veron - atacante, 17 anos Lucas Esteves - lateral, 20 anos Vinicius - goleiro, 26 anos Patrick de Paula - volante, 20 anos Wesley - atacante, 21 anos