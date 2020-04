São Paulo e Santos, os maiores exportadores para Europa

No futebol de hoje, onde cada vez jovens vão mais cedo brilhar no exterior, muitas vezes, a chance de você ver aquele jogador que começou no seu time mostrando seu talento é acompanhar alguns dos maiores clubes da Europa.

Para deixar claro, vamos pensar no caso de Neymar. Mesmo que o craque já tenha se transferido do Barcelona para o PSG, seu último passo antes de chegar a uma das cinco grandes ligas foi no Santos. Assim, o Peixe é considerado como seu "clube exportador".

Lembrando sempre que os campeonatos que fazem parte do chamado "top 5" são a Premier League, a Bundesliga, a La Liga, a Serie A italiana e a Ligue 1 francesa. Assim, casos como o de David Neres, que saiu do Tricolor para o Ajax, não contam, já que a Eredivisie holandesa não faz parte do grupo.

Os dois líderes brasileiros da lista são justamente o São Paulo e o Santos, com seis jogadores atualmente nas principais divisões de elite do Velho Continente. Grandes celeiros de craque do futebol do nosso país, as categorias de base dos rivais são a razão para tal sucesso.

Com atletas como Lucas Moura, Casemiro e Luiz Araújo saindo de Cotia, ao passo que Neymar, Rodrygo - campeão do NxGn 2020 - e Felipe Anderson foram Meninos da Vila, ambos os clubes estão bem representados na lista.

Alguns clubes que aproveitam bem o mercado brasileiro também ficaram com boas posições na lista geral: o Ajax, líder, com 22 jogadores, é um desses clubes. Benfica, Sporting e Porto, outras equipes que costumam trazer vários jogadores do nosso país, também apareceram no top 10.