São Paulo empata graças a dois gols contra do River Plate

Quando um clube está há seis meses sem jogar, o normal é que faça um jogo muito ruim porque falta tirmo de jogo. Com o River Plate aconteceu o contrário, os 'Millonários' fizeram bonito e deram um banho de água fria no São Paulo.

Sem dúvida, a equipe argentina ainda precisa melhorar alguns aspectos de seu jogo. Mas isso não significa que Gallardo, apesar dos dois gols contra, aproveitou os seus jogadores, com especial destaque para Julián Álvarez.

Aos 20 anos, o de Córdoba se tornou a grande esperança de seu técnico para tentar tirar algo positivo do Brasil. Lembremos que Quintero, um de seus melhores homens, não estava ali porque sua saída é quase um fato.

A partida começou com um São Paulo querendo comandar desde o início e em apenas nove minutos ele marcou o primeiro gol. Reinaldo acertou um chute de voleio, Enzo Pérez desviou e a bola caiu dentro do gol.

O azar tomou conta do River, que ao final da partida viu novamente que a sorte não estava com ele. Mas antes disso, o clube argentino conseguiu igualar o confronto graças à triangulação entre Matías Suárez, Julián Álvarez e Santos Borré. O colombiano aproveitou o passe de Córdoba para empurrar sem adversário para o fundo do gol após cochilo da zaga tricolor.

A partir desse momento, a equipe visitante começou a ganhar confiança e isso conduziu a um domínio total do jogo. No entanto, não apareceram tantas chances de gol.

No segundo tempo, as duas equipes se esqueceram de jogar e deram lugar ao marasmo. De 46 'a 81' praticamente nada pode ser destacado, pois havia pouco mais do que alguns amarelos e um chute perigoso de Gabriel Sara que tirou tinta da trave argentina.

Gallardo fez uma série de mudanças no campo, mas elas não funcionaram como o esperado. O craque já estava no campo e não decepcionou. Julián Álvarez recebe de Quarta sozinho na área, após sobra de escanteio e chuta forte para o fundo do gol. O River virava o jogo.

O jogador festejou com energiaporque era uma aposta muito arriscada que estava dando certo. Porém, o resultado não foi o esperado. Aos 83 minutos, outro gol contra do River, desta vez de Angileri, pôs fim às suas esperanças de vitória.

Reinaldo recebe de Hernanes em linha de fundo, cruza na pequena área, Armani espalma e a bola acaba tocando em Angileri, que joga para o fundo do próprio gol.

No final, a distribuição de pontos entre os dois grupos deixa o River em segundo lugar com quatro pontos e o Tricolor Paulista em terceiro lugar com três pontos.