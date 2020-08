São Paulo engrena: o que mudou pós-Mirassol

Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves e Igor Gomes; Alexandre Pato, Pablo e Vitor Bueno. Com esta escalação, o São Paulo foi eliminado de forma vexatória pelo Mirassol nas quartas de final do Campeonato Paulista em 29 de julho.

Corta para 30 de agosto. Pouco mais de um mês depois, o Tricolor bateu o Corinthians por 2 a 1 neste domingo, no Morumbi, com apenas três titulares daquela noite trágica em campo. E, para desespero de alguns, com o mesmo técnico Fernando Diniz à frente da equipe no banco de reservas.

Diniz, como se sabe, está longe de ser unanimidade. Mas sob o seu comando o time paulista engrenou, engatou três vitórias consecutivas e assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, com 13 pontos, dois a menos que o Internacional.

O que mudou pós-Mirassol? Primeiro que, contrariando as expectativas, a diretoria decidiu bancar o treinador (e isso foi reforçado nos tropeços do time contra Vasco e Bahia). E, como dissemos, houve muitas mudanças na equipe.

Nomes como Juanfran e Arboleda foram perdendo espaço, enquanto Everton, que entrou durante a partida do Paulista, e Alexandre Pato já nem estão mais elenco. Por outro lado, jovens de Cotia ganharam mais chances, como o zagueiro Diego Costa e o atacante Paulinho Boia. Outra novidade é Luciano, que chegou no último dia 18 e já virou titular.

Neste cenário, o São Paulo foi a campo contra o Corinthians com Tiago Volpi; Igor Vinícius, Diego Costa, Léo Pelé, Liziero; Tchê Tchê, Hernanes, Gabriel Sara; Luciano, Pablo, Paulinho Boia. Ou seja: só Volpi, Tchê Tchê e Pablo saíram jogando contra o Mirassol - ressaltando que Reinaldo estava suspenso neste domingo e Dani Alves e Vitor Bueno estão lesionados.

Assim, aos poucos, Diniz vai recuperando a paz para trabalhar. A dupla Diego e Léo Pelé na zaga, bastante improvável num primeiro momento, tem se saído bem, assimo como os jovens do elenco. A estrela do treinador, aliás, brilhou neste domingo, já que o lance que decidiu o clássico surgiu de um cruzamento de Toró (que entrou no lugar de Luciano) para Brenner (que substituiu Paulinho Boia).

A sequência positiva vem num momento em que o São Paulo está prestes a retomar a disputa da Copa Libertadores da América - no dia 17 de setembro, o Tricolor recebe o River Plate. Será que o embalo, as decisões corretas e a mudança de postura em campo continuam até lá?