Fernando Diniz vai poupar jogadores contra o Fluminense no Brasileirão?

Depois de perder por 1 a 0 para o Grêmio, no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, o técnico Fernando Diniz não descartou a possibilidade de poupar alguns jogadores diante do Fluminense, neste sábado (26), pelo Campeonato Brasileiro.

Questionando sobre o assunto, o treinador que praticamente não poupou seus atletas nesta temporada, revelou que um papo com os jogadores vai decidir quem joga ou não.

"A possibilidade existe, mas é uma possibilidade. Existem todas as possibilidades, poupar ou não. A gente vai conversar com os jogadores, que é o que a gente mais faz aqui. A gente está numa condição física excelente, vai conversar e ver qual é o melhor para o São Paulo".

Diniz fez questão de lembrar que o São Paulo tem um elenco que consegue se recuperar bem e reforça a briga tanto pela Copa do Brasil quanto pelo Campeonato Brasileiro.

"Mas estamos nas duas frentes, nos dois campeonatos e é um time que consegue recuperar bem de um jogo para o outro. A gente vai olhar tudo e ver o que é melhor para o time".

Com 53 pontos, o São Paulo lidera o Campeonato Brasileiro mas vê o Flamengo na cola, com 48 pontos e um jogo a menos. Vale ressaltar que, na última rodada do Brasileirão, as duas equipes se enfrentam no Morumbi. Se o time de Diniz ainda briga por duas taças, o de Rogério Ceni tem apenas o Brasileirão pela frente.

Na Copa do Brasil, o Tricolor Paulista volta a campo na próxima quarta-feira (30), pelo segundo jogo da semifinal, diante do Grêmio, no Morumbi.