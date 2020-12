São Paulo põe força do Morumbi contra retrospecto recente de eliminações na Copa do Brasil

Para chegar à final da Copa do Brasil, o São Paulo precisa da vitória nesta quarta-feira (30) contra o Grêmio, no Morumbi. Com a derrota no jogo de ida por 1 a 0, volta à tona um antigo tabu no torneio nacional: há cinco anos o Tricolor Paulista não vira um confronto em que sai perdendo. Porém, decidir em casa é quase sempre sinônimo de classificação.

A última vez que o São Paulo virou um confronto na Copa do Brasil em que saiu em desvantagem foi nas oitavas de final de 2015. Naquela ocasião, o Tricolor foi superado pelo Ceará em pleno Morumbi por 2 a 1 no jogo de ida. No segundo jogo, vitória por 3 a 0 no Castelão e classificação para as quartas de final.

Desde então, foram cinco confrontos na Copa do Brasil com esse cenário e em nenhum deles o time do Morumbi levou a vantagem. Confira o retrospecto:

ANO FASE IDA VOLTA 2015 Semifinal São Paulo 1 x 3 Santos Santos 3 x 0 São Paulo 2016 Oitavas de final São Paulo 1 x 2 Juventude Juventude 0 x 1 São Paulo 2017 Quarta fase São Paulo 0 x 2 Cruzeiro Cruzeiro 0 x 1 São Paulo 2018 Quarta fase Athletico-PR 2 x 1 São Paulo São Paulo 2 x 2 Athletico-PR 2019 Oitavas de final São Paulo 0 x 1 Bahia Bahia 1 x 0 São Paulo

Mesmo com os maus resultados em anos recentes na competição, a torcida são paulina tem no Morumbi um "amuleto" para se classificar para a segunda final da Copa do Brasil de sua história. Os números do São Paulo quando decide confrontos em seu estádio é muito favorável.

Em 32 mata-matas do torneio nacional disputados com o segundo jogo no Morumbi, o São Paulo conseguiu 26 classificações (foi eliminado em somente seis oportunidades) - aproveitamento de 81,25%. Muito melhor do que quando decide longe de seus domínios (dez classificações e 12 eliminações, com 45% de aproveitamento).

No ano, o desempenho do São Paulo no Morumbi é bom. A última derrota em casa do time de Fernando Diniz foi contra o Mirassol, nas quartas de final do Paulistão. São 26 jogos no Cícero Pompeu de Toledo em 2020, com 16 vitórias, oito empates e duas derrotas. Foram 53 gols à favor e somente 23 gols sofridos.

Uma curiosidade é que nas últimas três vezes que o São Paulo chegou a semifinal da Copa do Brasil o goleiro adversário era Vanderlei. O arqueiro defendia o gol do Coritiba, em 2012, e do Santos, em 2015, e nas duas oportunidades ele levou a melhor contra o Tricolor. Nesta quarta-feira, ele deve ser o titular do Grêmio, que busca seu sexto troféu na competição.

Para reveter o retrospecto ruim após perder o primeiro jogo (e contra o goleiro Vanderlei em semifinais), Fernando Diniz terá quase todos os jogadores do elenco são paulino disponíveis para a decisão. Apenas Reinaldo, suspenso com o terceiro cartão amarelo, fica de fora da partida. Somente a vitória interessa ao São Paulo.