Os candidatos a diretor executivo do São Paulo

Recém-empossado como novo presidente do São Paulo, Julio Casares ainda não teve sucesso na busca por um diretor de futebol. Na lista feita pelo mandatário, alguns nomes recusaram o convite e outros não chegaram a avançar nas conversas.

Thiago Scuro, atualmente diretor de futebol do Red Bull Bragantino foi um dos nomes procurados, mas não topou o convite nesse momento. Ele preferiu seguir na equipe de Bragança. A notícia foi trazida em primeira mão pelo UOL e confirmada pela reportagem.

Essa, no entanto, não foi a primeira recusa. O São Paulo já havia recebido o não de André Zanotta, executivo que hoje comanda o FC Dallas, da MLS e teve passagens por clubes como Santos e Grêmio.

A lista do Tricolor é mais extensa e conta também com o nome de Diego Cerri, ex-diretor de futebol do Bahia. As partes chegaram a conversa em dezembro, mas o papo não evoluiu.

O mesmo aconteceu com Ricardo Moreira, atualmente executivo do Orlando City, da MLS. O São Paulo chegou a sondar a situação do diretor de futebol, que trabalhou com Fernando Diniz no Audax, mas as trativas não caminharam.

O nome preferido, no entanto, era o de Rodrigo Caetano, mas as conversas travaram por conta da sequência de Raí e o planejamento do São Paulo, em trabalhar com um investimento mais restrito nesta temporada.

Sendo assim, a diretoria Tricolor segue no mercado em busca de um diretor executivo e a ordem número um é contratar alguém que consiga ter criatividade em cima de um orçamento mais contido.