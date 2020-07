São Paulo só perdeu Antony - e tem isso como 'trunfo' sobre rivais no Paulista

O São Paulo vai entrar em campo nessa retomada do Campeonato Paulista como o time que menos mudanças sofreu durante a pandemia da Covid-19. Enquanto times do interior se esfacelaram e grandes passaram por mudanças significativas, o Tricolor tem na manutenção do elenco seu trunfo na busca pelo título.

A única mudança no grupo de jogadores entre o pré e o pós-parada se deu na já anunciada saída do atacante Antony, que agora defende o Ajax . O atleta, porém, pouco havia participado da temporada até a interrupção.

Cedido à disputa do Pré-Olímpico com o Brasil, ele só atuou em quatro das 12 partidas do ano pelo São Paulo. Ou seja, mesmo tratando-se de uma das principais revelações recentes de Cotia, o canhoto não era parte do time-base que agradou o torcedor neste começo de ano.

Dessa forma, Fernando Diniz terá uma sequência de trabalho impensável nos seus principais adversários e nas equipes que se destacaram no interior. Apenas o Red Bull Bragantino não vendeu atletas, enquanto Santo André, Mirassol e Novorizontino, destaques da primeira parte, perderam quase uma dezena de jogadores cada.

No Corinthians, por exemplo, Tiago Nunes não poderá contar mais com Pedro Henrique, Pedrinho e Vagner Love, negociados durante a parada. A Covid-19 ainda tirou de combate Victor Cantillo para o Derby da quarta-feira (22), na Arena. Já o reforço Jô, que volta ao clube, ainda não terá condições legais para estrear no jogo da retomada do futebol .

No Palmeiras, a situação parecia controlada até que o atacante Dudu, principal jogador do clube no século, foi negociado com o Al Duhail, do Catar . Sem a referência, Vanderlei Luxemburgo ainda terá problemas para escalar Gustavo Gómez , que não teve seu novo contrato registrado na CBF.

Já no Santos, os problemas se deram pelo atraso no pagamento dos direitos de imagem dos jogadores . O goleiro Everson e o atacante Sasha, ambos titulares, entraram na Justiça pedindo rescisão dos respectivos vínculos e dificilmente voltarão a defender o clube.

Sem ganhar um título de expressão desde 2012, quando levou a Copa Sul-Americana, o Tricolor parece mais próximo do que nunca de findar essa "seca". Resta ver se Diniz, Dani Alves, Pato e companhia manterão o ritmo no retorno do futebol.

A primeira missão será justamente contra o Red Bull, às 20h (de Brasília) da quinta-feira, 23, no estádio do Morumbi. O Tricolor já está classificado às quartas de final da competição.