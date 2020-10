São Paulo sofre na defesa mais uma vez, e Diniz é cobrado por mudanças

Que o técnico Fernando Diniz está pressionado no São Paulo não é novidade. Mas se tem uma coisa que está irritando o torcedor tricolor nos últimos jogos é o desempenho defensivo da equipe.

Ao empatar por 1 a 1 com o Coritiba, neste domingo, no Couto Pereira, o time paulista amargou o décimo jogo seguido sendo vazado pelo menos uma vez pelo adversário (foram 18 gols sofridos no período).

Em comum em todos estes compromissos foi a escalação de Diego Costa e Léo como a dupla de zaga titular da equipe de Diniz.

Ambos ganharam as vagas juntos, após a vexatória queda no Campeonato Paulista diante do Mirassol, e a mudança até funcionou num primeiro momento. Mas as últimas partidas já mostram que talvez seja a hora de novas mudanças no setor.

A torcida pressiona principalmente pela entrada de Bruno Alves. Ele formava dupla titular com Arboleda, mas, diferentemente do equatoriano (um dos alvos dos protestos no CT no último sábado), não está em baixa.

A insatisfação com a atual dupla titular é tamanha que Bruno Alves foi eleito o melhor em campo contra o Coritiba sem nem ter entrado em campo - tricolores usaram a votação da TV Globo, que transmitiu a partida, para protestar.