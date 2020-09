São Paulo tem noite mais ingrata na Liberta: ser Binacional e secar LDU

A complicada situação do São Paulo na Copa Libertadores da América tem na noite desta terça-feira sua missão mais ingrata: concentrado para o jogo contra o River Plate, o time do Morumbi torce por uma vitória do Binacional, um dos times mais frágeis da competição, contra a LDU, que vem bem como mandante e historicamente tem bons resultados em casa no torneio.

Há quem diga que quando um time começa a se preocupar muito com os jogos dos outros é porque as coisas não vão muito bem. É o caso do clube paulista, que tem só quatro pontos em quatro rodadas e pode até ser eliminado com uma partida de antecedência.

A LDU tem nove pontos e é muito favorita para confirmar a vitória jogando em Quito. Foi no estádio Casa Blanca que o time equatoriano marcou três gols no River e quatro no São Paulo, e é difícil imaginar que não vá ter sucesso contra um rival que já sofreu 16 gols no torneio e que foi derrotado no encontro do turno, no Peru.

Conta também um retrospecto interessante do time atuando em casa. No ano passado venceu as três partidas da fase de grupos no Equador, inclusive contra o futuro campeão, o Flamengo. Na altitude de mais de 2.700 metros, em edições passadas o time já fez três no Independiente, cinco no Peñarol e quatro no Fluminense - essa última pela ida da final de 2008, quando depois levou o título no Maracanã. É um adversário bastante duro jogando em seus domínios.

Já o Binacional é exatamente o oposto. Estreante da competição, só fez um jogo como visitante na história da Libertadores, há seis meses, contra o River Plate, e voltou de Buenos Aires com uma derrota histórica por 8 a 0. Em quatro partidas, o time só fez dois gols, quando venceu o São Paulo, antes de sofrer 15 em sequência no seu primeiro ano de Copa.

Matematicamente a situação do São Paulo é a seguinte. Tem quatro pontos, contra sete do River, que enfrenta na quarta-feira na Argentina, e nove da LDU. Uma derrota dos equatorianos faz com que o time brasileiro dependa apenas das próprias forças para se classificar, e com duas vitórias simples nas rodadas finais a equipe do Morumbi avançaria à próxima fase com dez pontos.

Um empate hoje também já ajudaria muito, porque a LDU iria a dez e ainda poderia ser alcançada, mesmo dependendo de uma disputa por saldo de gols. Mas, dando a lógica, o time equatoriano chegará aos 12 pontos e, classificado, assistirá River x São Paulo sem grandes preocupações. Em caso de derrota em Buenos Aires, o time de Fernando Diniz está eliminado precocemente da competição.

Libertadores - Grupo D

LDU, 9 pontos, saldo +3

River Plate, 7 pontos, saldo +11

São Paulo, 4 pontos, saldo 0

Binacional, 3 pontos, saldo -14



Rodada 5

LDU x Binacional

São Paulo x River Plate



Rodada 6

São Paulo x Binacional

River Plate x LDU