São Paulo: cinco anos sem furar as oitavas na Copa do Brasil

A estreia do São Paulo na Copa do Brasil de 2020 marcará mais um reencontro entre o Tricolor Paulista e Rogério Ceni, treinador do Fortaleza. Além de superar o ídolo na competição que o aposentou, o Tricolor precisa deixar para tráz um tabu incômodo: são quatro anos seguidos sem avançar além das oitavas de final neste torneio.

A última vez que o time do Morumbi foi além das oitavas de final na Copa do Brasil aconteceu em 2015. Na época, Ceni estava em sua última temporada como goleiro e buscava um título inédito tanto para si próprio quanto para o clube.

Na campanha daquele ano, o São Paulo superou Ceará nas oitavas e Vasco nas quartas de final. Na semifinal, o Tricolor foi superado pelo Santos nos dois jogos: 3 a 1 tanto na ida quanto na volta. O segundo jogo, na Vila Belmiro, foi o último de Ceni como goleiro profissional. O ídolo são paulino atuou apenas no primeiro tempo e foi substituído no intervalo com uma lesão.

Desde então, o São Paulo sofre no mata-mata nacional. Em 2016, o Tricolor entrou direto nas oitavas e foi eliminado nesta fase pelo Juventude, que estava na Série C do Brasileirão naquele ano. No ano seguinte, o time começou a Copa do Brasil nas rodadas preliminares e avançou até a quarta fase, quando foi batido pelo Cruzeiro.

Em 2018, este cenário se repetiu. O Tricolor chegou até à quarta fase da competição e foi eliminado pelo Athletico-PR. Por fim, na última temporada, o São Paulo entrou na competição nas oitavas e prontamente já foi eliminado, desta vez diante do Bahia. Fernando Diniz ainda não era o treinador são paulino. O time era comandado por Cuca.

Campanhas recentes do São Paulo na Copa do Brasil

2015: Semifinal - Eliminado pelo Santos



2016: Oitavas - Eliminado plo Juventude2017: Quarta fase - Eliminado pelo Cruzeiro2018: Quarta fase - Eliminado pelo Athletico-PR2019: Oitavas - Eliminado pelo Bahia

Vale destacar que a última vitória do time do Morumbi na Copa do Brasil aconteceu ainda em 2018, quando venceu o CRB por 3 a 0 na terceira fase daquele ano. De lá para cá, foram três derrotas e um empate.

O título da Copa do Brasil ainda é algo que o São Paulo busca. Além de nunca ter vencido o torneio, a única final que o time disputou foi em 2000, quando deixou o troféu escapar nos últimos minutos contra o Cruzeiro. Ceni estava no gol são paulino naquele jogo.

Do outro lado do confronto, Ceni quer quebrar o jejum contra o São Paulo. Foram três derrotas em três jogos como treinador contra o ex-clube. Mas o Tricolor do Pici vem embalado pela boa sequência: o time está invicto nos últimos oito jogos (quatro vitórias e quatro empates).

Chegar às quartas de final também significa muito para o time cearense. Caso consiga eliminar o São Paulo, o Fortaleza igualará o feito de 2001 e chegará nas quartas de final da Copa do Brasil pela segunda vez em sua história.

Fortaleza e São Paulo começam a disputa por uma vaga nas quartas da Copa do Brasil nesta quarta-feira, 14 de outubro, às 19h15 (de Brasília), no Estádio Castelão.