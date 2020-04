São Paulo tentou contratar Martinelli antes do Arsenal

Revelado no último Campeonato Paulista pelo Ituano, e grande sensação do Arsenal na temporada antes da paralisação da pandemia do coronavírus, Gabriel Martinelli esteve muito próximo de assinar com outro clube brasileiro: o São Paulo.

De acordo com o técnico Cuca, então técnico do Tricolor Paulista, os planos do clube foram frustrados pelo time inglês, que ofereceu seis milhões de libras (cerca de R$ 30 milhões).

“Em 2004, trouxemos Grafite, Cicinho, Josué, Rodrigo. Hoje, onde você consegue encontrar jogadores. A gente estava disputando Paulista e monitorando o Gabriel Martinelli. Mas a luta é desigual, você não consegue, veio a Europa e levou”, revelou o treinador, em entrevista à ESPN Brasil.

Na sua primeira temporada no continente europeu, Martinelli já marcou dez gols e deu outras quatro assistências em 26 jogos disputados.