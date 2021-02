São Paulo vende Brenner para clube dos EUA por 15 milhões de dólares

O São Paulo acertou nesta quinta-feira a saída de Brenner para o Cincinnati, dos EUA. A venda foi fechada em 15 milhões de dólares. A informação foi publicada inicialmente pelo site norte-americano The Post Cincy e confirmada pela Goal.

Na negociação, que começou a ser desenhada na quarta-feira à tarde, o Tricolor alinhou o seguinte acordo: 13 milhões de dólares (R$ 70,5 milhões) de imediato e outros 2 milhões de dólares (R$ 10,8 milhões) por metas atingidas (cumprir 10 jogos).

Na fase final do negócio, o clube do Morumbi assegurou ainda 20% de mais-valia numa futura venda do jovem atacante de 20 anos, que já não veste mais a camisa tricolor.