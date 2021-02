São Paulo vive dias de incerteza e treino mudo após saída de Diniz

O São Paulo tomou a decisão de demitir Fernando Diniz após vários ultimatos e um ano e meio tão intenso quanto decepcionante ao final dos 17 meses de dinizismo. Em meio a uma mudança de trabalho na diretoria, busca pelo fim da fila e uma ideia de jogo perdida no meio do caminho, o elenco ainda não entendeu o que aconteceu com o futebol encantador do fim de 2020.

Os treinamentos no CT da Barra Funda pós-saída de Diniz registraram um clima de tristeza, silêncio e, além do óbvio incômodo de perder o comandante, ficou a nítida impressão de quem trabalha no dia a dia que os jogadores entraram em uma jornada de cobrança individual.

Há consenso nas conversas que nenhum evento explica a queda de rendimento apresentado em 2021, ano em que a equipe ainda não conseguiu vencer. A eliminação diante do Grêmio, na visão interna, foi algo rapidamente superado em termos de animação na busca pelo título brasileiro.

A discussão de Diniz com Tchê Tchê, na derrota por 4 a 2 contra o Red Bull Bragantino, também foi esclarecida internamente e, ao menos no discurso, havia ficado para trás.

"Infelizmente não conseguimos alcançar nossos objetivos juntos e da maneira como aconteceu levaremos muito tempo para entender o porquê", escreveu Tiago Volpi em seu Instagram, mais de um dia depois do anúncio da demissão.

O goleiro ficou bastante triste com a decisão pela saída do treinador pois acredita que só com Diniz teve a confiança necessária para encarar o fardo de suceder Rogério Ceni no Tricolor.

Outros mais próximo de Diniz, como o atacante Luciano, também demoraram a registrar nas redes sociais a lamentação pela saída. "Todo mundo estava triste demais para postar no Instagram. Eles sentiram mesmo", comentou uma pessoa ligada ao dia a dia do clube.

Tanto o clube quanto os jogadores agora procuram se reorganizar para minimizar danos e assegurar uma temporada 2021 mais bem planejada do que a última. Com 58 pontos, o Tricolor confia que, com mais oito pontos, assegura sua vaga direta na fase de grupos da Libertadores.