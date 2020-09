Morumbi vazio é o pior desfalque do São Paulo na Libertadores

O Morumbi sempre foi um aliado importante do São Paulo na Libertadores. Desde a chegada da delegação do time no estádio até o apito final do árbitro, a torcida do Tricolor proporciona grandes festas, com o Morumbi quase sempre lotado.

E mesmo com o desfalque de Dani Alves e sem contar com titulares no último jogo do time na competição, contra a LDU em março, o maior desfalque para Fernando Diniz e seus comandados está fora das quatro linhas. As arquibancadas do Morumbi estarão vazias no duelo contra o River Plate, nesta quinta-feira, 17, às 19h (de Brasília).

Na goleada por 3 a 0 contra os equatorianos, cerca de 40 mil são paulinos acompanharam a "noite de Libertadores", como o próprio São Paulo se refere aos duelos do time na competição. A vitória convincente parecia impulsar o time de Diniz, que se recuperava na competição após a derrota para o Binacional, fora de casa.

Porém, veio a pandemia e no retorno das competições o público ficou proibido de entrar nos estádios. Sem o são paulino para apoiar o time, o desempenho do time despencou. Antes da Covid-19, foram seis jogos no Morumbi com quatro vitórias e dois empates. Na retomada pós-paralisação, o São Paulo atuou oito vezes em casa, com duas derrotas e os mesmos quatro triunfos e dois empates.

O aproveitamento caiu de 77,8% antes da paralisação para 58,3%, incluindo a derrota por 3 a 2 para o Mirassol, que eliminou o São Paulo do Campeonato Paulista.

Sem o "corredor de fogo" proporcionado pela torcida nos arredores do Morumbi na chegada do ônibus ao estádio e sem a pressão dos são paulinos empurrando o time durante os 90 minutos, o São Paulo aposta no retrospecto contra times argentinos para superar os "millonarios".

Em 11 jogos entre São Paulo e argentinos no Morumbi pela Libertadores, são dez vitórias e apenas um empate (0 a 0 contra o Talleres, em 2019) - aproveitamento de 94%. O próprio River Plate já sofreu na casa tricolor. Em 2005, o vitória tricolor por 2 a 0 na semifinal da competição e 2 a 1 na fase de grupos de 2016, com dois gols do artilheiro Jonathan Calleri.

Os desfalques do São Paulo são vários: Daniel Alves, machucado, Luciano, suspenso, e, comparando com o jogo contra a LDU, o Tricolor não terá Antony, hoje no Ajax, e Alexandre Pato, sem clube. No entanto, nada fará mais falta do que a "noite de Libertadores" proporcionada pelos São Paulo, que certamente lotariam o Morumbi não fosse a pandemia.