"São Victor" pendura as luvas e se despede do Atlético-MG

Um dos maiores ídolos da história do Atlético-MG, o goleiro Victor, de 38 anos, pendurou as luvas neste domingo (28), depois da vitória por 3 a 0 sobre o URT, na estreia do Campeonato Mineiro 2021.

O arqueiro, que virou "santo" na boca da massa atleticana, foi titular durante toda a partida e se emocionou ao falar sobre a relação com o Galo.

"É até difícil falar alguma coisa no calor da emoção. Gratidão é a palavra que define esse momento. Tudo o que o futebol me proporcionou, não poderia terminar a minha carreira se não fosse pelo Atlético. Pensei muito para tomar essa decisão, mas com a sensação de dever cumprido, legado deixado. Agradeço muito ao torcedor que sempre me apoiou, aqueles que sempre acreditaram no meu trabalho. Agradecer essa família que é o Atlético, feliz por ter deixado o clube numa posição melhor do que quando cheguei, com grandes conquistas, grandes jogos, um legado".

Victor também ressaltou que foi com a camisa do Atlético que teve o melhor momento de sua carreira.

"Um carinho imenso, uma gratidão por ter me aberto as portas, projetado os maiores jogos que pude ter na minha carreira. Lealdade, gratidão. Atlético, sem dúvida, vai ser o clube que vou levar para o resto da minha vida no meu coração e só tenho a agradecer por esses quase nove anos vestindo essa camisa".

O agora ex-goleiro também lembrou dos momentos mais emocionantes que teve durante a passagem pelo Galo.

"Sem dúvida a maior emoção foi aquela bola explodindo na trave na última cobrança do Olímpia, mas juntamente com a defesa contra o Tijuana, destaco esses dois momentos. É difícil falar, são tantas coisas que eu vivi, foram 424 jogos com essa camisa e sou feliz por ter conseguido honrar".

Victor chegou ao Atlético-MG em 2012 e não demorou para cair nas graças da torcida, ele conquistou títulos importantes como a Copa Libertadores e a Copa do Brasil, além disso, fez 424 jogos com a camisa do Galo e apresentou números impressionantes.